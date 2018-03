Asif Ali Zardari nieuwe president van Pakistan

Pakistan heeft een nieuwe president in de persoon van Asif Ali Zardari, de weduwnaar van de vorig jaar vermoorde Benazir Bhutto. Zardari (53), leider van de Pakistaanse Volkspartij (PPP), werd zaterdag door het Pakistaanse parlement met ruime meerderheid gekozen als opvolger van Pervez Musharraf, de ex-generaal die vorige maand noodgedwongen het presidentschap neerlegde.

Zardari troefde tijdens de parlementaire stemming twee rivalen af, Mushahid Hussain Sayed van de partij van Musharraf, en Saeeduzzaman Siddiqui, een ex-rechter die naar voren was geschoven door Nawaz Sharif, de voormalige premier met wie Zardari de afgelopen maanden optrok tegen Musharraf. Zardari kreeg 480 van de 702 stemmen.

Zardari heeft eerder gezegd dat hij, net als Musharraf, de kant van het Westen kiest in de strijd tegen het terrorisme. De tribale Pakistaanse grensregio is het toneel van toenemend geweld van moslimextremisten, ook uit buurland Afghanistan. Musharraf trad, mede op aandringen van de Verenigde Staten, steeds sterker op tegen de extremisten. Een geharnast optreden tegen de extremisten brengt het risico met zich mee dat grote delen van de Pakistaanse bevolking, die niets op hebben met de VS, zich tegen de regering keren.

De explosiviteit van de regio werd zaterdag onderstreept toen, tegelijk met de stemming in het parlement, een zelfmoordaanslag plaatsvond in de noordwestelijke stad Peshawar. Daarbij werden 35 mensen gedood.

Zardari heeft tot nu toe geweigerd om ondubbelzinnig te beloven dat hij de door Musharraf weggestuurde opperrechter Iftikhar Chaudhry in zijn functie zal herstellen. Musharraf stuurde Chaudhry weg uit vrees dat hij zijn herbenoeming als president onwettig zou verklaren, menen waarnemers. De maatregel leidde tot een crisis waarna Musharraf zich gedwongen zag zijn functie als legerleider neer te leggen, waarna ook verkiezingen onvermijdelijk werden.

Zardari zou vrezen dat Chaudhry hem zal vervolgen wegens corruptie. De nieuwe president heeft in het verleden elf jaar in de cel gezeten, onder meer op verdenking van corruptie, hoewel zijn schuld nooit echt is bewezen. In februari kwamen Zardari en Sharif nog overeen dat Chaudhry en diens ontslagen collega’s zouden terugkeren, maar Zardari kwam daar in mei op terug. (Reuters, AP)

