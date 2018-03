Ambulance in de knel

Volgens de Franse onderzoeker Lucienne Trong bestaat publiek geweld in acht gradaties. In zijn studie Violences urbaines uit 2000 begint het met kleine vernielingen, zoals brandje stichten in vuilnisbakken. Dan volgt het lastigvallen van de dichtstbijzijnde gezagsdragers, zoals winkelier, leraar of busconducteur. Op ‘niveau 3’ krijgen geüniformeerde dienstverleners met agressie te maken: brandweer, artsen, verpleegkundigen, gemeentepersoneel. Bij 4 richt de agressie zich specifiek tegen het gezag: de politie. Daarna slaat de anarchie toe: groepsopstootjes (5), gepaard met stenen gooien (6), die uitlopen op rellen (7) gevolgd door plundering van winkels en brandstichting (8), bijvoorbeeld van auto’s.

De bedreiging van Amsterdamse ambulancebroeders door Marokkaanse jeugd vorige week is in deze catalogus onder te brengen. Het is fase drie in de ontbinding van een buurt, van een samenleving. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat het probleem landelijk is. 89 procent van ál het ambulancepersoneel rapporteert ‘ongewenst’ gedrag van het publiek. In januari 2007 veroordeelde de rechtbank Zutphen twee mannen wegens het molesteren van een ambulance. Middernacht, een dronken menigte, een vals alarm, een ingesloten ambulance die door duwde, een beknelde voet. Veel hulpverleners in de zorg rapporteren bedreigingen en intimidatie. Van al het overheidspersoneel, van leraar tot belastingcontroleur, zegt 13 procent ‘vaak tot zeer vaak’ agressief te worden bejegend. En 54 procent maakte het ten minste één keer in het afgelopen jaar mee.

Politieagenten, ziekenhuispersoneel en taxichauffeurs krijgen de meeste klappen. In de steden is het erger dan in de provincie, met Rotterdam als negatieve uitschieter. 15 procent van de Amsterdamse brandweer geeft aan wel eens agressief te worden bejegend.

Dit probleem kan te maken hebben met een Marokkaanse achtergrond, zoals burgemeester Cohen erkende. Maar dat is het zeker niet alleen. Het suggereert bovendien een makkelijke oplossing, die er niet is. De socioloog Schuyt, die publiek geweld in de bundel Steunberen van de samenleving besprak, ziet het als een variant op huiselijk geweld, maar dan tegen de overheid. Er gaat frustratie achter schuil over machtsongelijkheid. Het is diepgeworteld ongenoegen jegens officiële instanties. Maar het bekende rijtje armoede, ongelijkheid en werkloosheid is niet de verklaring. Bij velen is sprake van een gebrek aan innerlijke controle en onmacht om zelf conflicten op te lossen. Velen wordt in de opvoeding te weinig in de weg gelegd, denkt hij. Zelfbeheersing en geduld zijn minder aanwezig. De agressiedrempel is laag geworden. Bij een scherpe emotie gaat men makkelijk ‘los’ met bedreigingen en geweld, „die men later zelf ook niet kan verklaren. Vandaar de nadruk op de zinloosheid ervan.”

Strafrecht heeft hier een taak, maar een beperkte. Het antwoord zit eerder in opvoedingspatronen en sociaal toezicht. Zelfbeheersing kan worden aangeleerd, thuis en op school. Zodat het op straat en in trein en tram niet uit de hand loopt.