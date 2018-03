Altijd op zoek naar nieuwe vormen

Op 4 oktober 1983 bracht regisseur Ritsaert ten Cate zijn project uit: Oh, brave new world that has such people in it. De locatie: de voormalige Amsterdamse Capitol-bioscoop, door Ten Cate omgedoopt tot Mickery Theater. De voorstelling was een echte Ten Cate: geëngageerd, verrassend en gedragen door reflectie op de plaats van het theater in de maatschappij. Afgelopen vrijdag overleed Ritsaert ten Cate aan de gevolgen van kanker.

Ten Cate geldt als een van de belangrijkste toneelvernieuwers. Hij haalde in de jaren zestig en zeventig de internationale avant-garde naar Nederland. Zonder zijn invloed zou het theater hier minder rijk en gevarieerd zijn. Hij verzette zich tegen ouderwets toneel „dat de hele handel degradeert tot een gebouw waarin iemand beweegt en geluiden maakt”.

De titel Oh, brave new world that has such people in it klinkt als een persoonlijke poëtica van Ten Cate. Ondanks de eindeloze subsidieperikelen waarmee hij had te kampen, gaf hij zijn strijd voor vernieuwend theater nooit op. Hij was kleinzoon van de beroemde regisseur Eduard Verkade en groeide op in Almelo, waar zijn vader textielbaron was. In 1965 ontving hij in zijn boerderij in Loenersloot de premièregasten voor de meteen al omstreden voorstelling Als er geen zwarten bestonden, moesten ze worden uitgevonden met acteurs als Ton Lutz, Joop Admiraal en Henk van Ulsen. Al spoedig nodigde Ten Cate ook groepen uit Amerika en Engeland uit, die opereerden aan de rand van het officiële circuit. Gezelschappen als het New Yorkse La Mama Experimental Theatre Club, Wooster Group, Pip Simmons en de Traverse Theatre Club brachten eerst in Loenersloot en vanaf 1972 in het Mickery Theater off-off-Broadway in Nederland. Het is ook aan Ten Cate te danken dat Robert Wilson internationaal doorbrak met performances als Deafman’s Glance (1971) en I was sitting om my patio (1977).

In Loenersloot en Mickery ontstond ook de eerste vorm van ervarings- en locatietheater. Toeschouwers zweefden rond in dozen, publiek nam plaats in het decor of dwaalde door het gebouw, waar dan overal theater te zien was.

Op zijn 62ste begon Ten Cate aan een nieuwe carrière als beeldend kunstenaar. In 2000 vertrok hij met een beurs van het Fonds BKVB naar New York, waar hij werkte in het ateliercomplex van PS1. Hij vervolgde zijn opleiding aan de Amsterdamse Rijksakademie, waar hij zich afficheerde als ‘jonge kunstenaar’. Hij maakte assemblages van gevonden voorwerpen, zoals opgezette zwanen, speelgoed en meubelen. In de kunstwereld werden zijn beelden meteen op waarde geschat.

De avant-gardist Ten Cate vernieuwde niet alleen theater, ook als schrijver, essayist, cineast, fotograaf en videokunstenaar zocht hij voortdurend naar uitdrukkingsmiddelen om zijn passie vorm te geven: de plaats van de kunst en kunstenaar in de wereld.