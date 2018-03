6 operafilm

Londense Royal Opera House op het witte doek

MustSee-bioscopen in Delft, Groningen, Tilburg (en vanaf november ook Breda), Luxor Hoogeveen en CineStar Enschede. www.mustsee.nl

Nieuw programma vol opera, concerten, en als eerste in Nederland ook live balletvoorstellingen op het witte doek. De voorstellingen zijn (co)producties van het Royal Opera House in Londen en worden in samenwerking met het Britse Arts Alliance Media (AAM) en Opus Arte vertoond, meestal via rechtstreekse satellietverbinding. De live registratie van Mozarts opera Don Giovanni opent het seizoen. Programma loopt tot juli 2009.