5 Tentoonstelling

Een juweel van een tas

Hester van Eeghen, die werkt in Amsterdam, Londen en Milaan, is een internationaal beroemd en invloedrijk vormgever. Haar tassen, schoenen en andere leren objecten zijn wereldwijd te koop. Ter gelegenheid van haar twintigjarig jubileum verschijnt een fotoboek en is tot 7 november de tentoonstelling Een juweel van een tas in Tassenmuseum Hendrikje te zien. Behalve een ruime selectie van eerder werk zijn speciaal ontworpen unica’s te zien, die 9 november worden geveild bij Sotheby’s Amsterdam.