Lifestyle nieuws

www.zeenz.nl

Wil je iedere dag het leukste nieuws over sport, films, lifestyle, business en internet in een oogopslag zien? Op Zeenz.nl zijn diverse online magazines over zeer uiteenlopende onderwerpen bij elkaar verzameld. Zeenz is een internetkrant voor een breed publiek, opgedeeld in verschillende interessegebieden als films, tuinieren, audio, webdesign en games. Sommige onderdelen worden wat minder frequent gevuld, maar over het algemeen zijn de magazines up-to-date. De site is voorzien van een RSS-feed, zodat je makkelijk interessegebieden kunt kiezen. De homepage biedt een handig overzicht van de negentien bladen met de drie nieuwste headlines. Kijk vooral even bij de Travel- en Lekker Leven-secties. Deze hebben leuke en speciale aanbiedingen op hun gebied. Op het games magazine vind je veel prijsvragen voor coole spelletjes. (RW)

Met bijdragen van Carola Janssen, Viola Lindner, David Vlietstra en Robbert Weij