After nine van Sechaba Morojele Gay Africa Amsterdam: Het Ketelhuis. Aanvang 18.00u. www.africainthepicture.nl Veel Afrikanen zien homoseksualiteit als iets dat uit het Westen komt, een on-Afrikaanse drift. In veel landen is seksueel contact met een partner van hetzelfde geslacht taboe en vaak nog zwaar strafbaar. Daarom organiseert Africa in the Picture elk jaar Gay Africa. Een avond lang een focus op homoseksualiteit in Afrika; over strijd, liefdes en angsten van homo’s en lesbo’s in Afrika. Met o.a. de film Society en de serie After Nine. Om 20.00 uur: debat ‘Geheime Liefdesaffaires’ onder leiding van Sybilla Claus, Afrika-redacteur bij Trouw.