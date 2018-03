Eetbare plantendatabase

www.permacultuurnederland.org/planten.php

Verse beukenbladeren zijn heerlijk in een salade. De vruchtjes van de fuchsia ook, schijnt. Het is informatie uit de Nederlandse Eetbare Planten en Paddenstoelen Database. Natuurlijk staan er ook bekendere eetbaren in als bramen, bieslook of bosaardbeien. Maar brem? Van de jonge scheuten en bloemen kun je een verzachtende thee en wijn bereiden. De database is onderdeel van een site over permacultuur, dat staat voor ‘ontwerpen met de natuur’: het bouwen van functionele ecosysteem waar de mens niet bovenstaat, maar deel van uitmaakt. Daarbij hoort kennis over alle functies van planten. Overigens zijn er gemeentes waar het in bezit hebben van meer dan twee paddenstoelen al strafbaar is, dus ga niet zomaar plukken. Gelukkig verwijst de site ook naar producenten van legaal geënte boomstammen om zelf te kweken. (CJ)