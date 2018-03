ISH Toneel - Helmet

Amsterdam: Rozentheater. Tijd: 18.30u. Ook op 9, 10, 11 & 21 sept. www.amsterdamfringefestival.nl

ISH Toneel speelt op het Amsterdam Fringe Festival de nieuwe voorstelling, Helmet, van Douglas Maxwell. Dit stuk is gebaseerd op en uitgevoerd in de vorm van een Playstation-game. De hoofdpersonen in deze game zijn Sal (eigenaar van een gameshop) en Roddy (puber die niet uit de gameshop is weg te slaan). De winkel is Sals gevangenis en tegelijkertijd Helmets heiligdom. Beiden ontsnappen ze in de winkel aan de realiteit. Tot Sal een gruwelijk geheim ontdekt.