Hoeveel dollar ben jij waard?

www.barcodeart.com/art/yourself/yourself.html

Elk product heeft een unieke streepjescode. Dankzij Scott Blake kan nu ook elk mens worden uitgedrukt in cijfers en streepjes. Wanneer je op zijn site een aantal persoonlijke gegevens invult, berekent een programma welke code bij jou hoort. Een 30-jarige man van 1.93 m en 90 kilo uit Nederland – zoals ik – krijgt de code 130014751985. Sterker nog: volgens de berekening ben ik 6 dollar en 53 cent waard, op een schaal van 0 tot 10 dollar. Als ik tien kilo afval of naar Luxemburg verhuis, word ik meer waard. Je kunt je persoonlijke barcode vervolgens uitprinten, of op een shirt of mok laten drukken. Je kunt er zelfs neptattoo’s van bestellen, die echt gelezen kunnen worden door de scanner van de supermarkt bij jou om de hoek. Op de site ook andere projecten: zoals streepjescodeklok en portretten gemaakt van streepjescodes. (DV)