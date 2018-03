1 doe het zelf

Uniek Ikea

ikeahacker.blogspot.com

Over de hele wereld kun je Ikea’s Billy en Klippan kopen. En eigenlijk is het gewoon een verschrikking te beseffen dat de halve wereldbevolking op ‘jouw’ bank neerploft en ‘jouw’ boekenkast in elkaar knutselt. Voor hen die zich in tweede instantie toch graag willen distantiëren van hun kuddekoopgedrag bestaat er gelukkig de Ikeahacker site. Hier honderden voorbeelden van mensen (van over de hele wereld) die vreselijk creatief doen met Ikea-meubeltjes en zo de prefabstandaard opwaarderen tot huisvlijtgefröbel unica. Maar het kan nog gekker. Kunstenaarsinitiatief Platform21 vroeg een twintigtal ontwerpers en kunstenaars een persoonlijke hack te maken. Helmut Smits bedacht Flamma: vuur maken van Ikea-producten. Sander van Bussel maakte onder meer de Gynea gynaecologen stoel. Ook wordt er tijdens de expositie live gehackt en kun je meedoen aan een wedstrijd hacken. Het winnende ontwerp zal worden tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. (VL)

Hacking Ikea bij Platform21: 7- 28 sept. www.platform21.nl