1 audiotour

De Afrikaander Tapes

Rotterdam-Zuid: Afrikaanderwijk. Informatie: www.detapes.nl

De Afrikaander Tapes is een interactieve tour door de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Je wandelt aan de hand van een handcomputer (pda met gps) en koptelefoon vrijuit door de buurt om zo door locatiegebonden geluidsfragmenten en beelden het verhaal van de wijk te ontdekken. Wat je ziet en hoort is opgetekend uit de monden van de wijkbewoners. Persoonlijke gids is Farid Boukakar. Hij is de hoofdpersoon van de audiotour, opgegroeid in de wijk en ‘beroepsobservator’. Hij vertelt over de buurtbewoners en over zijn eigen leven.