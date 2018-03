In augustus beleefde Nederland een paar extra rode zonsondergangen. Dat kwam door vulkaanstof van de vulkaan Kasatochi bij Alaska. Bij een uitbarsting op 7 augustus kwam veel zwaveldioxide vrij, die terechtkwam in de stratosfeer. Westenwind nam de wolk mee naar Europa. De SO2 zorgt in de schemering voor een rode gloed aan de hemel. (ANP)