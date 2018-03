De noodtoestand is uitgeroepen over Pompeii. Door gebrek aan onderhoud en slijtage die wordt veroorzaakt door 2,5 miljoen bezoekers per jaar, is de archeologische stad er slecht aan toe. Veel fresco’s zijn vergaan en er zijn ruim 3.000 stenen uit de muren gevallen. De Romeinse stad werd in 79 na Christus bedolven door as van de vulkaan Vesuvius. (ANP)