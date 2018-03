Olie en gas in het Poolgebied

Het Poolgebied bevat iets meer dan eenvijfde van ’s werelds onontdekte gas- en oliereserves. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse onderzoeksinstelling US Geological Survey. Door de studie zal de ‘strijd’ om de controle over de grondstoffenrijkdommen van het Noordpoolgebied tussen landen als Rusland, de VS, Canada, Noorwegen en Denemarken waarschijnlijk nog feller worden. Allemaal menen die aanspraak te kunnen maken op een deel van het Poolgebied.

Volgens het rapport bevindt zich in het gebied ten noorden van de poolcirkel 13 procent (90 miljard vaten) van de onontdekte oliereserves op aarde. Plus 30 procent (1.670 biljoen kubieke meter) van de mondiale, onontdekte gasvoorraden.

Of de reserves op korte termijn gewonnen kunnen worden, is zeer de vraag. Milieu-activisten verzetten zich bovendien tegen ontginning van het gebied omdat die het Poolgebied onherstelbaar zou aantasten. (NRC)