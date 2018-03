Deze krant is een bijzondere uitgave van Bulkboek en nrc.next. Op verzoek van Bulkboek heeft nrc.next een aantal van zijn beste stukken verzameld over ‘de ontdekking van de aarde’. Want niet alles staat op internet of past in een iPod. En deze krant geeft zelfs het advies om een dik, maar heel goed boek van een Amerikaanse hoogleraar te lezen.