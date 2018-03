Ruim 200 koraalsoorten in de westelijke Stille Oceaan blijken zo ernstig bedreigd dat ze op de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature terechtkomen. Oorzaken: verzuring van de zee door opwarming, overbevissing, vervuiling van de zee door industrie en koraalroof. Het gaat om koraalsoorten die riffen vormen. (NRC)