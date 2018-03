Koolmees legt eerder eieren

Koolmezen gaan door de stijgende temperatuur eerder eieren leggen. Engelse onderzoekers schrijven in het tijdschrift Science dat koolmezen in hun land nu twee weken eerder eieren leggen dan in de jaren zestig. De populatie groeit. Dat is onverwacht nieuws, want Nederlands onderzoek had juist uitgewezen dat koolmezen zich niet goed aanpassen aan klimaatverandering. Al Gore besteedde er veel aandacht aan in zijn film An unconvenient truth. Koolmeesjongen eten ongeveer 70 rupsen per dag. Hoe dichter ze worden geboren bij de rupsenpiek hoe meer er overleven. Door de stijgende temperatuur komt die piek eerder in het seizoen. In 2006 lieten Nederlandse onderzoekers zien dat koolmezen wel eerder gaan leggen, maar niet vroeg genoeg. De rupsen zijn al verpopt als de jongen uitkomen. De Engelse onderzoekers denken dat Nederlandse mezen meer genetische verschillen vertonen, die niet allemaal goed reageren op stijgende temperaturen. (NRC)