KNMI: Meer zon en meer buien

De gemiddelde temperatuur in Nederland stijgt ruim twee keer zo snel als wereldwijd en in de late zomer valt er steeds meer neerslag aan de kust. Dat zijn de twee belangrijkste conclusies van het klimaatrapport dat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) eind juli heeft gepresenteerd.

Het rapport De toestand van het klimaat in Nederland 2008 valt verder vooral op door wat er allemaal niet in staat. Geen voorspellingen over wijnbouw op Nederlandse akkers, geen doemscenario’s over een stijgende zeespiegel, geen voorstellen voor reductie van broeikasgassen. Het rapport is meer een optelsom van weerberichten van de afgelopen vijf jaar. Het houdt zich strikt aan de feiten.

En die feiten liegen er niet om. Ze laten zien dat klimaatverandering niet iets is van een verre toekomst. En ook niet iets wat kan worden afgeleid uit ingewikkelde computermodellen vol aannames over wat er misschien zou kunnen gebeuren. Nee, dit rapport bewijst dat de verandering nu al elke dag op de thermometer en regenmeter is af te lezen.

Een van de grootste problemen van het klimaatonderzoek is de complexe samenhang tussen de vele fenomenen die het weer beïnvloeden. Daarom durfde het KNMI in 2003 (in het vorige rapport) de opwarming die toen ook al werd geconstateerd nog geen structurele verandering te noemen. Toen kon er nog sprake van toeval zijn. Maar nu ook alle jaren sinds 2003 een stuk warmer zijn geweest dan gemiddeld, en de laatste twee daarvan met 11,2 graden Celsius nog weer warmer dan de voorgaande, nu lijkt toeval uitgesloten.

Nederland warmt dus mee op met de aarde als geheel. En doet dat, constateert het KNMI , 2,2 keer zo snel als de rest van de wereld. Het KNMI is ook vrij zeker van het natter worden van de Nederlandse nazomer aan de kust. Lastig blijft dat het klimaat altijd gaat over gemiddelden en die kun je niet voelen. Dat het warmer wordt, betekent niet dat het nooit meer koud zal zijn. In 2003 berekende het KNMI dat de kans op een Elfstedentocht zou afnemen, maar niet zou verdwijnen.