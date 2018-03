De leiders van de G8, de zeven rijkste industrielanden plus Rusland, hebben in juli besloten dat ze ernaar zullen streven dat de uitstoot van broeikasgassen in de wereld wordt gehalveerd in de periode tot 2050. Hoe ze dat gaan doen, heeft de groep nog niet afgesproken. Milieuorganisaties vinden dat de leiders het probleem „voor zich uit schuiven”. (NRC)