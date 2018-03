Rotterdam organiseerde in augustus de eerste autoraces ter wereld met waterstof als krachtbron in plaats van benzine. Een in de auto gemonteerde brandstofcel zet water- en zuurstof om in stroom. De wagen is een creatie van studenten van de TU Delft. Hij accelereert in vijf seconden van 0 naar 100 kilometer per uur, en weegt circa 250 kilo. (NRC)