Zweedse vrouw zat negen jaar vast

In het zuiden van Zweden heeft een man zijn partner negen jaar lang vastgehouden in een hut. Lokale kranten schrijven dat de nu 68-jarige vrouw minder dan 40 kilo woog en naar een ziekenhuis is overgebracht. De politie, die nog geen informatie wil geven, zou onderzoek hebben gedaan naar mogelijke mishandeling door de ruim 60-jarige man en tot de conclusie zijn gekomen dat de vrouw vele jaren in de hut was vastgehouden. De man ontkent.