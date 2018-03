Zardari vandaag de favoriet in Pakistan Lahore, 6 sept. Een verkiezingsvlag van de Pakistaanse presidentskandidaat Asif Ali Zardari wappert in de wind in de stad Lahore. Vandaag zullen nationale en lokale parlementariërs in Pakistan de opvolger aanwijzen van de vorige maand afgetreden president, generaal Musharraf. Zardari, weduwnaar van de vermoorde Volkspartij-leider Benazir Bhutto, maakt de meeste kans. Foto AP / A poster showing Asif Ali Zardari, head of the ruling Pakistan People's Party and widower of two-time Prime Minister Benazir Bhutto, is blown by strong wind before a storm in Lahore, Pakistan on Friday, Sept. 5, 2008. Zardari will face off against two lightly regarded opponents when legislators meet Saturday to choose a president to fill the gap created when former military strongman Pervez Musharraf resigned under pressure last month. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Associated Press