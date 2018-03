Williams en Jankovic in finale US Open

Jelena Jankovic speelt vandaag in de finale van de US Open tegen Serena Williams. De nummer twee van de wereld versloeg Elena Dementjeva gisteren met tactisch slim spel: 6-4 en 6-4. In de andere halve finale zegevierde de Amerikaanse nummer drie over de Russische Dinara Safina: 6-3 en 6-2.

Jankovic ging slecht van start in een partij die opviel door oogstrelende rally’s maar ook veel fouten aan beide kanten. In haar eerste opslagbeurt kreeg ze twee breekpunten tegen, waarvan Dementjeva de eerste benutte met een goede return. Ook de Russische kreeg in de vierde game drie breekpunten tegen, maar ze serveerde zich in deze fase van de wedstrijd nog uit de problemen.

Dat lukte niet in de achtste game, toen de winnares van het olympisch goud een forehand in het net sloeg bij een stand van 30-40. Jankovic behield daarop haar eigen service en dwong vervolgens een setpunt af op die van haar tegenstandster. Die wist ze te benutten na een lange rally die eindigde met een mishit van Dementjeva.

In het tweede bedrijf moesten beide speelsters hun service meerdere malen inleveren. Maar Jankovic bleef goed overeind in de rally’s en won meer punten op haar eerste service. Nadat de Servische haar tweede van drie matchpunten had benut, stuurde ze handkusjes naar het publiek. „Het heeft me veel halve finales gekost om tot de eindstrijd van een grandslamtoernooi door te dringen”, reageerde de 23-jarige na afloop. „Ik ben heel, heel gelukkig.”

Ook Williams ging slecht van start in een partij die werd geteisterd door hevige windvlagen. De tweevoudige winnares leverde haar eerste opslagbeurt in en gaf ook haar tweede bijna uit handen. Maar waar haar tegenstandster zich steeds meer opwond over de wind, hield de Amerikaanse het hoofd koel. Ze brak Safina in de achtste game en overleefde in de negende twee breekpunten voordat ze de set naar zich toetrok. In het tweede bedrijf kwam de nummer zeven van de wereld er nauwelijks meer aan te pas: 6-2.

Safina en Williams stonden gisteren voor de vijfde keer tegenover elkaar. Williams had drie van hun vier voorgaande ontmoetingen gewonnen, maar de laatste, in Berlijn, schreef de Russische op haar naam. „Ze houdt ervan om druk op haar opponenten uit te oefenen” zei Safina vooraf. „Dat maakt haar zo moeilijk te verslaan.”

Door de vroege uitschakeling van ranglijstaanvoerster Ana Ivanovic in New York, kan zowel Williams als Jankovic vandaag nummer één van de wereld worden bij een eindzege. Beide tennisster waren dat eerder in hun carrière: Jankovic voor één week, Williams voor bijna anderhalf jaar.