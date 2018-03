Werkloosheid in de VS stijgt harder dan verwacht

De werkloosheid in de Verenigde Staten is in augustus onverwacht sterk gestegen tot 6,1 procent van de beroepsbevolking. Dat is het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaar. De werkgelegenheid nam in dezelfde maand met 84.000 banen af, de achtste maandelijkse daling op rij. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid gisteren bekend. De arbeidsmarkt is daarmee in augustus sterker verslechterd dan analisten hadden voorzien. Zij mikten met een werkloosheidspercentage van 5,7 procent op een stabilisering ten opzichte van juli.