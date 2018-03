Wall Street herstelt, Damrak lager

Een run op financiële aandelen heeft gisteren de effectenbeurs in New York voor nieuwe verliezen behoed. De effectenbeurzen in Europa hebben de week in mineur afgesloten. De Dow-Jonesindex sloot in New York met een winst van 32,73 punten, ofwel 0,3 procent, op 11.220,96 punten. De opleving van de financiële fondsen kwam vrij plotseling. Beleggers die geld uit grondstoffen- en technologiefondsen haalden, besloten dat over te hevelen naar de financiële sector. Eerder konden in Europa beleggers niet op tegen een aanhoudende stroom van slecht macro-economisch nieuws. De AEX-index sloot met een verlies van 7,95 punten (2 procent) op 389,22 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tussen de 2,3 en 2,5 procent.