VS: dwangverkoop huizen neemt toe

Het aantal gedwongen huizenverkopen in de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal verder gestegen. Dat maakte de vereniging van Amerikaanse hypotheekbanken (MBA) gisteren bekend. ”Het totaal aantal gedwongen verkopen stijgt nog steeds, omdat de situatie in de hardst geraakte staten steeds erger wordt”, aldus MBA-econoom Jay Brinkmann. In het tweede kwartaal was 2,75 procent van de hypotheken betrokken in een proces tot gedwongen verkoop. In het eerste kwartaal was dat 2,5 procent. Bij ruim 6 procent was sprake van achterstallige betalingen. Dat is het hoogste percentage sinds 1979.