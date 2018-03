Voor elk sterrenbeeld wat wils

Astrologie is weer eens in diskrediet gebracht. De „pornoboeren” achter zogenoemde astro-tv en gelieerde, peperdure telefoonlijnen zijn volgens Menno Noordervliet „foute boel”. Deze „ontzettend commerciële charlatans”, aldus de voorzitter van de Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN), schaden de branche. „Goed dat ze worden aangepakt.” Niet in de laatste plaats omdat ze veertien ‘astrologen’ ook nog eens ten onrechte afficheerden als erkend door zijn beroepsorganisatie.

Omroep RTL besloot deze week de programma’s Astrotijd en Astro te schrappen. Ze zouden kijkers veel geld uit de zak kloppen door hen te verleiden tot dure telefoontjes in de hoop op ‘spiritueel’ advies. Het TROS-programma Radar liet zien dat je zonder kwalificatie spiritueel adviseur bij een ‘astrolijn’ kan worden, dat ‘mediums’ zonder scrupules medisch advies geven en dat astrologische adviezen worden verzonnen.

„De zenders hebben een nieuwe vorm van geldklopperij ontdekt”, stelde Kamerlid Jan de Wit (SP) op dezelfde dag vast. Hij publiceerde begin deze week het rapport Sterrenbeeld Melkkoe, waarin hij kijkerservaringen met astro-tv bundelde. Die zijn stuk voor stuk negatief. Daarom bepleit hij een eind aan „deze belspellen in een astro-jasje waarbij de ziekte, ellende en onzekerheid van mensen wordt geëxploiteerd”.

Maar waarom zo’n verbod beperken tot televisie? Aan astrologisch en spiritueel advies wordt al jarenlang op allerlei manieren geld verdiend. Sterrenwichelaars, tarotleggers en waarzeggers bieden zich in overvloed aan, dag- en weekbladen publiceren horoscopen en boekhandels bieden elk sterrenbeeld wat wils.

En dat hoewel astrologie toch echt baarlijke nonsens is, aldus de Leidse hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Icke. Astrologische ‘berekeningen’ noemde hij in deze krant aantoonbaar onjuist en ‘voorspellingen’ oppervlakkige kletspraat.

Icke maakt korte metten met de basis van de astrologie. Ooit ‘bewezen’ astrologen dat er slechts zeven planeten konden zijn, schreef hij. De nieuwe moesten met kunstgrepen worden ingepast. En nu moet Pluto weer worden afgevoerd. Ook kennen sommige astrologievarianten de planeet Vulcanus, die niet bestaat. Sterrenbeelden zijn veranderlijk en verdwijnen. Wie daarin dus vastigheid zoekt, heeft een probleem. Ook methodologisch is astrologie onhoudbaar. Er zijn tienduizenden soorten, en geen twee astrologen zeggen hetzelfde, aldus Icke, „tenzij het afgesproken werk is”.

AVN-voorzitter Noordervliet kwalificeert de uitlatingen van Icke als „het geluid van een scepticus”. Als je er „gevoel” voor hebt, zegt hij, heeft astrologie „een groot waarheidsgehalte”. Zijn 180 leden hebben opleidingen achter de rug van „soms wel vijf jaar”.

Iedereen doet het op zijn eigen manier, erkent de AVN-voorzitter. „Maar we hebben wel dezelfde uitgangspunten: de dierenriem, de planeten.” En Pluto? „Ach, gedegradeerd bij een stemming van driehonderd astronomen op een congres.” Volgens Noordervliet, tevens psycholoog, kunnen psychologen en psychiaters niet om astrologie heen. „Ze werken allemaal met archetypen en oerpatronen.”

Met wetenschap heeft astrologie niks te maken, stelt SP’er Jan de Wit vast. Hij ziet het als „een geloof”. Daarom vraagt hij de minister alleen astro-tv aan te pakken. „Via een openbaar medium wordt gepropageerd te bellen. Het is net als met die belspellen: geldklopperij en oplichting.”

De Wit, van huis uit jurist, weet niet hoe je astrologie moet aanpakken. „Ik ben me ervan bewust dat er tal van astrologen, reïncarnisten en fonosofen (die behandelen na stemanalyse, red.) zijn, maar die kun je niet verbieden. Er zijn mensen die hier wezenlijk behoefte aan hebben. Die geloven in kaarten en glazen bollen. En dan zijn er mensen die daar handig een slaatje uit slaan. Dat mag.”

Optreden is wat de SP-parlementariër betreft pas aan de orde als er sprake is van misbruik van vertrouwen. „Wie bijvoorbeeld medisch advies geeft, overschrijdt een grens. Een patiënt een glas water voorschrijven met een geborsteld kristal is klachtwaardig. Maar dat is bij een mevrouw op de hoek die optreedt als waarzegger lastig vast te stellen.”

Vooralsnog is De Wit tevreden met het effect van zijn actie tegen astro-tv en de belcomputers. Hoewel: „Misschien is het een idee voor de fiscus om eens naar die spirituele mediums te kijken.” De meesten, denkt hij, zullen hun klanten geen kassabon geven.