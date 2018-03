Vijftienhonderd kledingmerken in Parijs Parijs, 6 sept.Een stand op de gisteren geopende modevakbeurs Prêt à Porter Paris. Meer dan 1500 labels zijn vertegenwoordigd op deze beurs die loopt tot maandag. Ontwerpers kunnen zich scharen onder thema’s, zoals ‘Zo Ethisch’ voor geëngageerde kleding. In deze categorie is bijvoorbeeld de beroemde Brits ontwerpster Katherine Hamnett te vinden, bekend van T-shirts met teksten als Stop and Think. Foto AFP ==== A picture taken on September 5, 2008 at the Porte de Versailles in Paris, shows one of the stands of fashion house, during of the Paris ready-to-wear fair. AFP PHOTO PIERRE VERDY

AFP