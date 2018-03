‘Veertig miljoen euro? Dat gaat nergens over’

Klaas Jan Huntelaar reageert kordaat als hem wordt gevraagd welke kwalificatie hij geeft aan het verlies van Ajax tegen Willem II. „Een schande”, noemt de 25-jarige international in het Noordwijkse Grand Hotel Huis ter Duin de mislukte seizoensopening van Ajax. „We willen dit seizoen gewoon kampioen worden. Maar daar horen wel de juiste prestaties bij. Ajax heeft veel spelers gekocht. Maar de versterkingen zijn met name voorin gekomen. Het is echter zaak dat de ballen van achteren goed naar voren worden gebracht.

„Dat hebben we tegen Willem II niet goed gedaan. Op een gegeven moment verzandden we in het geven van lange ballen. We kunnen wel voetballen op die manier, maar we zijn beter in andere dingen. We hebben onszelf zwak gemaakt. We moeten als ploeg slimmer worden. Meedogenlozer worden. Zakelijker spelen. De juiste keuzes maken.”

Keuzes maken. De aanvoerder van Ajax werd de voorbije maanden in verband gebracht met Europese topclubs als Arsenal, Manchester United en Real Madrid. Een droomtransfer bleef echter uit. Huntelaar koos er uiteindelijk – al dan niet gedwongen door Ajax – voor om zijn verblijf in de eredivisie met minimaal een half jaar te verlengen. Zijn nieuwe trainer Marco van Basten stelde in de laatste weken van de voorbereiding op het seizoen dat de verkoop van Huntelaar onbespreekbaar was.

Huntelaar zelf zette een vertrek pas definitief uit zijn hoofd toen afgelopen maandag de transferdeadline verstreek. „Ik ben de zomer ingegaan met het idee: We zien wel wat er gaat gebeuren. Ik heb vorig seizoen wel lekker gespeeld. Wat ik tijdens het Europees kampioenschap heb mogen doen was op zich goed. Het was wel duidelijk dat Ajax de hoofdprijs voor mij zou vragen. Dus ik wist wel dat het lastig zou gaan worden om weg te komen.

„Dan moet je voor jezelf bepalen wat je wilt. Een slimme keuze maken. Ik wilde eigenlijk alleen het hoogste pakken. In de voorbereiding hebben we bijvoorbeeld tegen Sunderland gespeeld. Onderin in de Premier League is het niveau echt niet zo hoog. Dan kan je beter bij Ajax blijven. Maar totdat de markt gesloten is, kon er nog van alles gebeuren. Daar had ik ook geen enkele greep op.”

Vlak voor het sluiten van de zogenoemde transfer window meldde Manchester City zich nog voor Huntelaar met een bod van naar verluidt veertig miljoen euro. „Ja, van Ajax en van mijn zaakwaarnemer (Arnold Oosterveer, red.) kreeg ik die berichten ook door. Dat was wel even apart. Dat zijn biedingen die je dan niet meer verwacht. Veertig miljoen euro? Dat is een absurd bedrag. Dat gaat eigenlijk nergens over. Dat wordt normaal gesproken nooit betaald voor een speler uit de Nederlandse competitie. Maar over geld moet je denk ik ook niet al te veel nadenken. Omdat alles op het laatste moment had moeten plaatsvinden is het misschien wel beter dat het niet is doorgegaan.”

Huntelaar is sinds januari 2006 de vaste nummer negen van Ajax. De prof die in 83 competitieduels 70 doelpunten voor de Amsterdamse club maakte, is dit seizoen zowel binnen als buiten de lijnen een leider. De nieuwe captain van Ajax heeft voor zichzelf duidelijke doelen gesteld. „In principe moet Ajax elk jaar voor de titel gaan. Dus dat geldt ook voor dit seizoen. Verder moeten we ons internationaal laten zien. Dat betekent dus zover mogelijk komen in het UEFA-Cuptoernooi. Dan denk ik dat het bereiken van de kwartfinales een doel moet zijn. En ik besef dat dat zeker niet makkelijk zal zijn. Wat mezelf betreft eis ik dat ik altijd mijn werk goed doe. Als aanvoerder probeer ik wel een voortrekkersrol te spelen. Ik probeer een voorbeeld voor de anderen te zijn, maar ik kan het niet in mijn eentje. Ik ben maar één speler van de elf. Soms wil je er gewoon wel eens in kleunen om de anderen op scherp te zetten, maar als je dat uit frustratie doet heeft dat geen zin. Dan levert zo’n actie alleen maar een onnodige kaart op. We moeten het uiteindelijk als team op het veld laten zien.”

Huntelaar is zich ervan bewust dat hij zich persoonlijk in internationaal opzicht nog moet bewijzen. „Ja, dat is zo. Maar als ik naar mijn statistieken kijk van de internationale wedstrijden die ik heb gespeeld, dan zijn die zo slecht nog niet”, zegt Huntelaar, die in veertien interlands voor Oranje acht doelpunten maakte. „In het hedendaagse voetbal moet je je steeds maar weer zien te bewijzen. Je kan het je niet permitteren om op je verleden te teren.”

Tijdens het Europees kampioenschap in Oostenrijk en Zwitserland stond hij nadrukkelijk in de schaduw van Ruud van Nistelrooy. Het optreden van The Hunter bleef beperkt tot de derde groepswedstrijd tegen Roemenië. In het duel dat de B-ploeg van het Nederlands elftal in de Zwitserse hoofdstad Bern met 2-0 won, maakte de aanvaller de openingstreffer. De verloren kwartfinale tegen Rusland beleefde Huntelaar vervolgens weer op de bank. Vanaf de kant zag hij hoe het Nederlands elftal eigenlijk vanaf het beginsignaal aan een verloren strijd bezig was.

Huntelaar kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste grote eindtoernooi. „Natuurlijk was het leuk om mee te maken. Maar ik ben een type dat altijd meer wil.”

Begin deze maand maakte Van Nistelrooy bekend dat hij niet langer voor het Nederlands elftal zal uitkomen. De Brabander richt zich volledig op Real Madrid. „Ik heb Ruud daar zelf niet over gesproken”, zegt Huntelaar. „Ik hoorde het nieuws per sms van een vriend. Op zich was ik wel verrast.”

Bij het eerste duel onder de nieuwe bondscoach Bert van Marwijk kreeg Huntelaar de voorkeur boven andere spitsen als Dirk Kuijt en Jan Vennegoor of Hesselink. Het ligt voor de hand dat de aanvaller de komende interlands tegen Australië (vanavond in Eindhoven) en Macedonië (woensdag in Skopje) opnieuw in de basis zal beginnen. „Spelen in de spits van het Nederlands elftal, iets mooiers is er toch niet? Daar droom je van als klein kind. Maar nu ik eenmaal zover ben voelt het eigenlijk heel normaal. Dat komt door de lange weg die hieraan vooraf is gegaan. Ik weet wat ik er de afgelopen jaren voor heb moeten doen om dit te bereiken.”

Huntelaar is niet vergeten dat PSV hem een paar jaar geleden liet gaan. Al begrijpt hij achteraf het besluit van toenmalig trainer Guus Hiddink wel. „Het was voor hem destijds een te groot risico om voor mij te kiezen. Ik was een jeugdspeler die nog niets had laten zien. Dan kies je eerder voor een gevestigde naam als Mateja Kezman, die er een stuk of dertig in schopte. Ik ben toen uiteindelijk naar SC Heerenveen gegaan.”

Huntelaar ziet wel overeenkomsten met de carrière van Van Nistelrooy. De huidige wereldster van Real Madrid bewandelde in het begin van zijn loopbaan ook de weg van de geleidelijkheid. Huntelaar, die slechts één competitieduel voor PSV speelde, kwam via De Graafschap, AGOVV en SC Heerenveen tweeënhalf jaar geleden als een doelpuntenmachine bij Ajax terecht. „Ik heb eigenlijk altijd wel naar andere aanvallers gekeken. In mijn jeugdjaren waren Ruud Gullit en Marco van Basten mijn voorbeelden. Later ben ik Van Nistelrooy gaan volgen. Ik heb hem van nabij meegemaakt bij PSV. Ik zie wel bepaalde gelijkenissen met hem. Hij is net als ik een speler die makkelijk scoort. Afmaken is een bepaald talent. Dat kun je denk ik niet trainen. Daar denk je in het veld ook niet over na, maar dat doe je gewoon. Dat is iets wat je hebt of niet.”

Huntelaar lijkt ook in andere opzichten op Van Nistelrooy. Hij zet er ook alles voor opzij om zich fysiek zo goed mogelijk voor te bereiden op het spelen van topvoetbal. Beter worden, daar draait het volgens Huntelaar om in het moderne voetbal. Hij heeft zich een paar jaar geleden de kritiek op zijn startsnelheid ter harte genomen. Onlangs kwam Huntelaar bij Ajax als één van de snelste spelers uit een test. „Ik probeer bij Ajax met bepaalde oefeningen mijn spieren sterker te maken. Mijn bovenbenen, mijn hamstrings. Het is niet de bedoeling dat ik een sprinter ga worden, maar het is wel goed voor mijn startsnelheid. Ik heb gemerkt dat het werkt. Je moet er als voetballer gewoon voor zorgen dat je zoveel mogelijk uit jezelf haalt.”

De topscorer van de eredivisie kan er dan ook met zijn hoofd niet bij dat sommige spelers van Jong Oranje niet fit aan de Olympische Spelen van Peking begonnen. Bondscoach Foppe de Haan uitte afgelopen week kritiek op het gebrek aan zelfdiscipline bij een aantal jeugdinternationals, onder wie Royston Drenthe, Otman Bakkal en Evander Sno. „Als spelers zich niet goed voorbereiden doen ze zichzelf daarmee tekort”, stelt de spits, die in 2006 onder leiding van De Haan het jeugd-EK in Portugal won. „Toch heb ik ook wel het gevoel dat dit soort verhalen lichtelijk wordt overdreven. Uiteindelijk gaat het er toch om wat er op het veld wordt gepresteerd. Alles hangt af van prestaties. Als het Nederlands elftal nu drie keer achter elkaar verliest dan is het goede gevoel ook weer zo verdwenen.”

Huntelaar ziet de toekomst van het Nederlands elftal positief tegemoet. In de aanloop naar de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Macedonië merkte hij de afgelopen week weer hoe hoog het niveau van het huidige Oranje is. „Bij het Nederlands elftal speel je toch met de beste spelers van je land. Dat is heel anders dan bij Ajax. Daar speel je met een mix van jeugdspelers en internationals uit andere landen. Alles bij elkaar genomen beschikken we bij Oranje over een groep met veel kwaliteiten. Tijdens het EK was het mooi om te zien hoe snel de internationals kunnen omschakelen tijdens een wedstrijd. Daardoor hebben we toch een paar goals gemaakt.” Lachend: „Of het dan nu tegen een land als Macedonië weer gaat lukken, is nog maar de vraag. Iedereen kent zo langzamerhand wel de goede en slechte eigenschappen van Nederlandse voetballers. Maar zonder gekheid. Als wij gewoon onze prestatie neerzetten, dan hoeven we niet naar de andere landen in de groep te kijken. En eigenlijk geldt voor Ajax in de competitie precies hetzelfde principe.”