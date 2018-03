Vanillesuiker uit zakjes is vrijwel altijd op basis van synthetische vanilline. Dat is behelpen, terwijl vanillesuiker zo gemakkelijk zelf is te maken van echte vanille. Bewaar een vanillestokje met 250 gram suiker in een goed afsloten pot of bus. Schud de suiker af en toe om en al snel heeft de suiker de vanillesmaak aangenomen. De suiker kan verschillende keren worden aangevuld zonder merkbaar smaakverlies. Jamie Oliver doet het anders. Hij maalt het vanillestokje met de suiker in de foodprocessor fijn, zeeft de suiker en herhaalt zonodig de behandeling met de grove stukjes vanille uit de zeef. Het resultaat is een serieuze, ambachtelijke vanillesuiker.

Vanille-olie

Vanille wordt toegepast in talloze zoete gerechten, maar ze kan ook worden gebruikt bij gevogelte, kalfsvlees, schaal en schelpdieren en vis. Klassiek is de combinatie met kreeft. Niet iedereen waardeert vanille in hartige gerechten, het is in elk geval zaak er beheerst, zo niet spaarzaam, mee om te gaan. Vanilleolie is gemakkelijk te doseren. En ook die is eenvoudig zelf te maken. Splijt een vanillestokje en laat het tenminste twee dagen trekken in een deciliter vrij neutraal smakende olie.

Druppel de vanille-olie bijvoorbeeld over gebakken of gegrilde sint-jakobsschelpen en serveer daarbij zilte lamsoren of zeekraal. Ook bij een aantal niet-groene groenten geeft vanille een interessant smaakaccent. Een paar druppeltjes over bloemkool, asperges of tomaten geeft een geheimzinnig aroma.