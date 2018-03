Vakantiewijnen

Velen zijn daar op vakantie geweest, waar de wijncultuur domineert of op z’n minst aanwezig is. Toscane, het Moezeldal, Portugal, Kroatië, Oostenrijk of misschien wel Californië. En waar je ook bent in Spanje of Frankrijk, de wijnstok is altijd nabij. Niet zelden kom je dan terug met mooie wijnherinneringen – en misschien wel ter plekke gekochte flessen. Ik was deze zomer in de Montagne de Lubéron en in Limoux. Twee totaal verschillende streken in Zuid-Frankrijk. De AC Côtes du Lubéron hoort bij de Rhône, maar grenst aan de Provence – Aix is niet ver weg. Limoux ligt bij Carcassonne en hoort officieel tot de Languedoc.De AC Côtes du Lubéron biedt leuke kwaliteiten, maar heeft meer potentieel dan nu wordt waargemaakt. De akkers zouden in veel gevallen beter moeten worden verzorgd. Immers, de kwaliteit van een wijn wordt in de wijngaard bepaald. Niettemin heb ik in de Lubéron aardige wijnen geproefd.Limoux vind ik anno 2008 interessanter, want dynamischer. Het is een nog onbekend gebied in het uiterste westen van de Languedoc. Door de ligging tussen Méditerranée en Atlantique (er waait veelvuldig een westelijke wind – de Cers) én door de hoogteligging van de wijngaarden (tussen 300 en 400 meter) is Limoux vooral geschikt voor witte druiven. Hoewel er rode wijnen worden geproduceerd, is vooral de productie van mousserend wit belangrijk. Er worden jaarlijks meer dan 9 miljoen flessen bubbels gemaakt – onder de namen Blanquette de Limoux en Crémant de Limoux – en een half miljoen flessen stil wit. Maar juist met die stille witte wijnen timmert men steeds meer aan de weg. De productie daarvan groeit ook. Onder de serieuze producenten loopt een Nederlander voorop. Ik heb, bij alle vakantiebagage, een paar flessen meegenomen om er hier nog eens van te genieten.

