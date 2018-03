Troebelziende

Bij RTL heet de CEO Bert Habets en Bert maakt een moeilijke tijd door. Een hele moeilijke tijd zelfs. Hij wordt namelijk uitgelachen. Door wie? Door iedereen. Als hij zijn auto voor zijn deur parkeert dan duiken de buren proestend weg, zijn vrienden nemen even niet op als ze zijn nummer herkennen in hun mobieltje en het personeel verdwijnt huilend van het lachen in de toiletten als ze hem in de gang zien aankomen.

Komt hij in een winkel, dan wil eigenlijk niemand hem helpen. Ieder personeelslid is bang de slappe lach te krijgen. En Bert voelt dat. Arme Bert. Iedereen ziet de paniek in zijn ogen. Het is aandoenlijk. Bert heeft het echt zwaar en hij weet niet dat er achter zijn rug allerhande procedures worden voorbereid. Psychiaters en juristen zijn druk in de weer om maatregelen te nemen. Hij moet sowieso onder curatele, maar men denkt zelfs aan langdurige dwangopname. Het woord isolatiecel is al gevallen. Het is een tragisch einde van een ooit zeer talentvol manager.

Wat is er aan hand? Bert is de weg kwijt en geen tomtom kan hem helpen. Hij staat volledig los van iedere realiteit. Nu gebeurt dat bij meer managers. Dat ze zo verdwaald zijn geraakt in de wereld van de vergaderingen en de dossiers dat ze geen idee meer hebben wat er werkelijk leeft, maar bij Bert is het heel ernstig. Een vriend van mij is een vooraanstaand psychiater en die vertelde mij dat Bert met spoed tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen.

Wat is er gebeurd? Al enige tijd zond RTL het programma Astrotijd uit en iedereen die dat zag wist binnen een seconde: hier worden mensen, die niet geheel toerekeningsvatbaar en op zijn zachtst gezegd zeer goedgelovig zijn, genaaid waar ze bij zitten. Hoe het in zijn werk ging? Een of andere abjecte gladjakker zat met een zogenaamd medium te luisteren naar wanhopige bellers en dat medium gaf ze zogenaamd advies. Onderhand stonden de lijnen naar het programma open en kon wanhopig Nederland tegen het bedrag van 80 eurocent per minuut bellen om zijn problemen te delen met ook weer zogenaamde helderzienden. Ik begreep nooit waarom er niet à la minute een politie-inval kwam. Iedereen die dit programma zag keek naar een heterdaadje. Je zag zakkenrollerij, fraude en diefstal tegelijk, net als toen bij die belspelletjes. Antoinette Hertsenberg van het programma Radar deed haar journalistieke plicht en heeft in een overzichtelijke uitzending aangetoond hoe men de zaak flest. Ladelichters pur sang.

En nou komt het: naar aanleiding van de uitzending van Radar heeft de RTL-directie besloten een onderzoek in te stellen en tot die tijd hebben ze de oplichters onmiddellijk van de buis gehaald. En daar gaat het nu om. Het lijkt een nobele daad om die criminelen van de buis te halen, maar veel erger is dat de heer Habets ze ooit op zijn buis heeft toegelaten. Dan ben je in de war. Dan ben je totaal de weg kwijt. Dan ben je volgens mij niet in staat om een bedrijf als RTL te leiden, sterker nog: ik weet niet of de heer Habets kinderen heeft, maar als dat zo is moet hem binnen vierentwintig uur de ouderlijke macht ontzegd worden. Dit is een explosieve situatie.

„Of”, zo stelde mijn vriend de psychiater, „het kan ook zijn dat er niks aan de hand is en dat de heer Habets gewoon een rasechte oplichter is die altijd heeft geweten dat hij het volk voor miljoenen euro’s naaide! Iedereen zag dat toch? Maar als je dat niet zag ben je ziek. Doodziek.”

Dat Bert de boel heeft opgelicht lijkt me sterk. Ik ga er niet vanuit dat RTL geleid wordt door een crimineel. Dat zou ik ook nooit in de krant durven schrijven. Je bent ziek Bert. Doodziek! Je hoeft geen helderziende te zijn om dat te constateren.

Youp van ’t Hek