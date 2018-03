Transavia sluit cao met piloten

Luchtvaartmaatschappij Transavia en pilotenvakbond VNV hebben hun geschil over een nieuwe cao bijgelegd. Beide partijen meldden gisteren een principeakkoord over een arbeidsovereenkomst tot 2010. De leden van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) moeten nog wel instemmen met het akkoord. Transavia en de piloten hadden een conflict over de rusttijden na lange vluchten, de opname van snipperdagen en de hoogte van het salaris.