Televisie Voorkeur

actualiteiten

Nova. Tweegesprek tussen procureur-generaal Harm Brouwer en rechtspsycholoog Peter van Koppen over recente gerechtelijke dwalingen, de kwaliteit van het Openbaar Ministerie en ‘de staat van de rechtsstaat’. Ned.2, 22.15-22.40u.

informatief

Kassa. Consumentenprogramma, met vandaag drie onderwerpen. Om te beginnen het opmerkelijke fenomeen van de wel betalende, maar niet sportende leden van sportscholen, met cijfers. Verder een onderzoek naar de veiligheid van internetbankieren. En: de bonuskaart van Albert Heijn – wat heb je eraan en wat doet Albert Heijn er nog mee? Presentatie: Felix Meurders. Ned.1, 18.55-19.30u.

Free Kempi. Documentaire over Jerrel Lloyd Kemperveen, bekend en populair als rapper Kempi. Hij trad onlangs op in het voorprogramma van rapgigant 50 Cent in de Melkweg. Kempi probeert zich via zijn muziek te bevrijden uit zijn uitzichtloze bestaan in een achterstandswijk. De anderhalf jaar dat hij met de camera wordt gevolgd zijn een voortdurende worsteling om de juiste keuzes te maken (bijvoorbeeld om niet de ‘gemakkelijke’ weg van de criminaliteit op te gaan) en zicht te krijgen op enige toekomst. Ned.3, 20.40-21.40u.

Challenger – Countdown einer Katastrophe. Documentaire over de Amerikaanse spaceshuttle Challenger, die in 1986 vlak na de lancering geëxplodeerde. Er kwamen zeven astronauten bij om. De documentaire legt de oorzaken van de ramp bloot en zoomt in op highschoollerares Christa McAuliffe, die als eerste ‘burgerastronaut’ deel uitmaakte van de bemanning. Arte, 21.00-22.40u.

Rondom 10. Livedebat over ‘de bureaucratie.’ Het kabinet beloofde flink te gaan snijden in het woud van regels, wetten en protocollen. Maar lukt het ook? Bekendmaking van nieuwe cijfers over aantallen ambtenaren en wetten en discussie met o.a. staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld, D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold, bouwondernemer Jaap Borg en ambtenaren. Presentator: Cees Grimbergen. Ned.2, 21.05-22.00u.

muziek

Gospelfestival. Verslag van het grootste Black Gospelfestival van Nederland, 5 en 6 september in de Amsterdamse Heineken Music Hall. Optredens van o.a. Kirk Franklin, Edwin Hawkins, Michelle David’s Gospel Celebration, Berget Lewis & The Gospel Train en het Pentecost Revival Choir. Ned.2, 18.25-19.30u.

BBC Proms 2008: Beethoven night. De Vijfde Symfonie door het BBC Symphony Orchestra o.l.v. David Robertson. En het Vioolconcert in D door violist Nikolaj Znaider met het Gustav Mahler Jeugdorkest o.l.v. Sir Colin Davis. BBC 2, 19.20-21.00u.

Barry Hay & The Metropole Big Band. Registratie van het concert van rocker Barry Hay van Golden Earring met de Metropole Big Band. Hay zingt zijn eigen interpretatie van klassiekers uit de rockhistorie. Zoals Spinning Wheel (Blood, Sweat & Tears), Let’s spend the night together (The Rolling Stones) en The walls come tumbling down (The Style Council). Ned.3, 0.00-0.50u.

drama

The Eagle. Deense misdaadserie over een politieteam dat grensoverschrijdende misdaad bestrijdt. De eerste aflevering speelt zich af op de luchthaven van Kopenhagen waar een politieagent wordt vermoord en in een anoniem bericht een kaping wordt aangekondigd. België Eén, 23.20-0.15u.

amusement

The weakest link. Zomergast Joop van den Ende liet er afgelopen zondag een stukje uit zien en prees de combinatie van humor en venijnigheid bij presentator Anne Robinson én de deelnemers van deze Britse versie van De zwakste schakel. BBC 1, 19.50-20.50u.

Eurovisie Dansfestival. Verslag van de tweede Europese danswedstrijd, live vanuit Glasgow. Uit elk land doet een professionele danser mee samen met een bekende persoonlijkheid op een ander gebied dan dans. Uit Nederland: zanger Thomas Berge en Roemjana de Haan. Het Europese publiek beslist wie wint. Presentatie: Lucille Werner en Cor van de Stroet. Ned.1, 21.00-23.20u.

Sport

SBS 6 Sport: Nederland-Australië. Live verslag van deze oefeninterland. SBS 6, 20.00-22.35u.

Studio Sport. Met o.m. wielrennen: de Vuelta; paardensport: WK Vierspannen; basketbal: EK-kwalificatie mannen en tennis: de US Open. Ned.3, 22.30-23.05u.