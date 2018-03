Televisie Voorkeur

actualiteiten.

Buitenhof. Gesprek met oud-premier Ruud Lubbers die zich al jaren actief inzet voor de bestrijding van de grote wereldproblemen, zoals armoede, klimaatverandering en vluchtelingenstromen. Maar het politieke klimaat in Nederland is veranderd en de ‘Derde Wereld’ is uit. Ontwikkelingssamenwerking lijkt niet meer vanzelfsprekend en staat onder druk. Blijft Lubbers een roepende in de Hollandse woestijn? Verder een ‘kennismakingsgesprek’ met de 70ste aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk, die een paar maanden geleden kardinaal Simonis opvolgde. Ned.1, 12.10-13.10u.

literair

Boeken. In deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen praat Wim Brands met taalhistoricus Joop van der Horst over diens boek Het einde van de standaardtaal, waarin Van der Horst betoogt dat de taal niet verloedert zoals we geneigd zijn te denken, maar dat er een nieuwe manier aan het ontstaan is waarop we met taal omgaan. Ned.1, 11.30-12.00u.

Druckfrisch. Literair magazine, dit keer onder meer een interview in Denemarken van Denis Scheck met Günter Grass over zijn biografische roman Die Box, een vervolg op het eveneens autobiografische Beim Häuten der Zwiebel, dat opzien baarde omdat de schrijver daarin zijn korte lidmaatschap van de Waffen-SS openbaarde. Verder de top en flop van de Duitse bestsellerslijsten. ARD, 23.30-0.00u.

Documentaire

Panorama: Het einde van de wereld. Documentaire over de sekte Strong City, waarvan de leider, de 66- jarige Amerikaanse ex-matroos Wayne Bent, die zijn naam veranderde in Michael Travesser, voorspelde dat op 31 oktober 2007 de wereld zou vergaan. Documentairemaker Ben Anthony wint het vertrouwen van enkele sekteleden. Hij staat versteld van de macht die Michael over zijn volgelingen uitoefent. Tienermeisjes praten over hun verlangen naar seksuele vereniging met de leider. Naarmate de doemdag nadert maakt de filmploeg zich meer zorgen: Stel dat Michael zijn sekteleden de dood instuurt? Canvas, 20.10-20.55u.

Reportage: 9/11, De kaping van vlucht 93. Documentaire over de aanslagen op het WTC in New York op 11 september 2001 met een reconstructie van de laatste minuten van vlucht 93. SBS 6, 22.50-23.55u.

ZDF-History: 9/11 In de documentaire Der 11. September - Das Geheimnis des dritten Turmes wordt het instorten van gebouw 7 van het World Trade Center onderzocht, een van de grote geheimen van 11 september. Hoewel het gebouw, waar o.m de CIA was gevestigd, van buiten schijnbaar nauwelijks beschadigd leek, stortte het toch in, zeven uur na de grote torens. Omdat de wolkenkrabber symmetrisch ‘zuiver' in elkaar zeeg, alsof er door experts springstof was aangebracht, ontstonden er rond de gebeurtenissen diverse hardnekkige complottheorieën. ZDF, 23.35-0.25uur.

informatief

Reporter: Joint Strike Fighter. Reconstructie van de pogingen van de Koninklijke Luchtmacht om met het bedrijfsleven een strategisch verdrag te sluiten bij de aanschaf van de duurste wapenaankoop uit de Nederlandse geschiedenis: 5,6 miljard euro. De luchtmacht heeft zijn zinnen gezet op de Joint Strike Fighter en wil, gesteund door het bedrijfsleven, dat compensatieorders binnenhaalt, de gedroomde deal met vliegtuigbouwer Lockheed Martin door de Tweede Kamer loodsen. Ned.2, 22.10-22.50u.

muziek

Vrije Geluiden. Verslag van jazz 2008, de zesde editie van het tweedaagse festival met The Low Freqency Tuba, vier tubaspelers met repertoire van Frank Zappa en Jimmy Hendrix; trompettist Rik Mol die via MTV en ander jeugduitingen probeert vooral jongeren te bereiken en uit Italië de neobop-saxofonist Stefano di Batista. Ned.1, 10.30-11.30u.

dansen

Eurovisie dansfestival 2008. Rechtstreeks verslag van het tweede Eurovisie dansfestival, vanuit Glasgow. Ned.1, 13.10-15.30u.

Sport

Paralympics. Aandacht voor wielrennen, zwemmen en rolstoelbasketbal. BBC 2, 14.30-16.30u.

NOS Studio Sport. Samenvattingen van de wedstrijden uit de eredivisie. Ned.1, 19.00-20.00u.

NOS Studio Voetbal. Analyses van Youri Mulder en Hugo Borst en actueel voetbalnieuws. Ned.1, 22.55u.