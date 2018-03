Eerste optredens in Nederland sinds twintig jaar

Little Stevie Wonder werd de naam van Steveland Morris Judkins (1950) toen hij als tienjarig mondharmonica spelend wonderkind een contract kreeg bij het soullabel Motown. ‘Little’ is Stevie Wonder al lang niet meer. Integendeel, hij is ‘big’, zoals onlangs nog was te zien toen hij opdook bij een verkiezingsbijeenkomst van de Democratische presidentskandidaat Barack Obama.

De toename van zijn lichaamsgewicht is omgekeerd evenredig aan zijn productiviteit. De afgelopen twintig jaar bracht Big Stevie Wonder slechts met grote tussenpozen nieuwe albums uit. Ze kunnen niet worden gerekend tot de hoogtepunten van de moderne soul of bestaan uit compilaties van oud werk.

Maar dat oude werk is wel magistraal. Begin jaren zeventig moderniseerde Stevie Wonder bijna in zijn eentje de soul en effende hij het pad voor megasoulsterren als Marvin Gaye door als eerste volledige artistieke vrijheid te bedingen bij Motown-baas Berry Gordy. En passant verrichtte hij ook pionierswerk met nieuwe toepassingen van elektronica en synthesizers in nummers als ‘Higher Ground’. Apotheose van Wonders uitbarsting van creativiteit was de dubbelelpee plus maxi single Songs In The Key Of Life uit 1976.

Stevie Wonder weet dit zelf allemaal ook wel. Het is dan ook te verwachten dat hij vooral zal putten uit zijn oeuvre uit de jaren zeventig, als hij op 14 en 15 september voor het eerst sinds twintig jaar weer optreedt in Ahoy’ in Rotterdam. Als hij dan het aantal temerige ballads als I Just Called (To Say I Love You) tot een minimum beperkt en, anders dan in de jaren tachtig, het geluidsvolume niet op straaljagerniveau zet, wordt het zeker een memorabel concert.