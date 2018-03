Snorkelen en cachaça

Op reis naar Brazilië is Rio de Janeiro een van de favoriete bestemmingen. Voor de mooie stranden, de kleurrijke wijken, het carnaval, het uitgaan, de oneindige keuze aan restaurants. Maar wie meer wil en verder kijkt, ook in de buurt van Rio, ziet vele andere mogelijkheden.

Pak een auto of stap in een comfortabele bus en ga naar Paraty, op slechts zo’n 4 à 5 uur rijden van Rio. Een tocht die de reiziger leidt langs de zogenoemde Costa Verde, de groene kust met zijn Atlantische regenwoud.

Paraty is een historisch stadje, een overgebleven parel uit het Portugese koloniale tijdperk. Omgeven door bergen met jungle. Gelegen aan zee, aan een kustlijn met talrijke schiereilandjes. Een stadje dat volstaat met pittoreske huizen en gebouwen, vaak met de typische Portugese tegeltjes op de muren.

De geschiedenis is alom aanwezig. In de eeuwenoude slavenkerk met de lange naam. In de hobbelige straatjes met een Braziliaanse variant van kasseien. Bezoekers kunnen zich zelfs met paard en wagen laten vervoeren om het allemaal te zien.

In het centrum van het stadje ligt alles op loopafstand. Een zeebries zorgt daarbij soms voor verkoeling. En voor auto’s is het verboden terrein. Hier vind je prettige winkels, fijne restaurants, sapverkopers, ambulante kunstenaars, waarzegsters, stilstaande piraten en galeries met lokale kunst. In verschillende monumentale pandjes zijn tevens chique hotels te vinden.

Voor afkoeling kan de reiziger bij een van de meer dan 60 eilanden en 300 stranden in de buurt terecht. Op verschillende plekken, onder meer bij de rivier Perequê-Açu, staan schippers met hun bootjes klaar om eventuele gasten naar een van de prachtige stranden of eilandjes te brengen. Liefhebbers van snorkelen kunnen er hun hart ophalen.

Snel zeeziek? Vlak buiten het centrum van Paraty zijn eveneens tal van stranden. Steek de rivier over, loop door naar de andere kant van een heuvel, en daar ligt bijvoorbeeld het strand Praia de Jabaquara. In vijftien minuten ben je er. Fijn ook voor kinderen. Het water in de baai is ondiep. Je kunt er ook bootjes huren en er zijn verschillende restaurantjes op het strand. In de zomermaanden zijn er bovendien tal van festivals, waaronder een literair en eentje rond cachaça, het sterke suikerrietdestillaat, ook wel pinga genoemd.

’s Avonds is het tijd om rond te hangen op het plein vlakbij de rivier, Praça da Matriz. Openluchtrestaurantjes en barretjes zorgen voor een ongedwongen sfeer. Families uit het stadje laten zich dan ook zien. En de cocktailverkopers met hun kraampjes staan opgesteld in een rij. Drankjes zijn er bijvoorbeeld te krijgen van rum of cachaça, gemixt met passievruchten en gecondenseerde melk. Die gaan daar voor een habbekrats over de toonbank.

Op de bankjes rond het plein en het bijbehorende parkje kunnen ze worden opgedronken. Met een beetje mazzel zijn de lokale muzikanten dan ook al gearriveerd en zweven de zoete klanken van samba voorbij.

Philip de Wit