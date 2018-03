Samenscholing verboden in Ede

In de wijk Veldhuizen in Ede geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Het is niet meer toegestaan in het aangewezen gebied met vier of meer mensen bij elkaar te staan. Dat heeft burgemeester Van der Knaap gisteren besloten na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. De wijk kampt al jaren met overlast van vooral Marokkaanse hangjongeren. Een groep van ongeveer tien onruststokers zorgt voor hardnekkige problemen. Het verbod geldt voor zes maanden. De situatie in Velhuizen leek een tijdje aan beterende hand, maar dit jaar lijkt er weer sprake van stijgende criminaliteit en overlast, stelt de gemeente.