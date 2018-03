Roman `Twee vrouwen` voor laaggeletteren

De roman Twee vrouwen van Harry Mulisch uit 1975 is voor laaggeletterden `hertaald`. Het boek staat van 17 oktober tot 14 november centraal tijdens de derde actie Nederland Leest. De speciale editie is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven en wordt gesubsidieerd door het Rijk. In de versie van Marian Hoefnagel zijn de zinnen korter, en moeilijke woorden weggelaten. In totaal komt de oplage in de buurt van de 1 miljoen exemplaren. Eerder werden Dubbelspel van Frank Martinus Arion verspreid (725.000 exemeplaren) en vorig jaar De gelukkige klas van Theo Thijssen (957.500).