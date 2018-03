Raketten van rechts

Is het werkelijk zo dat de aanvallen van de eigen kant altijd van links naar rechts op het scherm verschijnen, vraagt Martin Schrijvershof zich af in zijn ingezonden brief (Z &cetera, 30-8) naar aanleiding van het artikel `Dank je wel, Saakasjvili` van een week eerder.`

Ja, dat is zo: de `goeden` gaan naar rechts, de `kwaden` naar links. Althans, in onze cultuur. De oorsprong is gelegen in ons schrift: de thuisbasis is de linkermarge, en van daaruit vertrekken we. De rechtermarge is onbestemd, van daar kan eventueel de vijand komen.

Ook in de oude westernfilms komen de cowboys van links en de Indianen van rechts. En inderdaad, in Japanse films - in Japan schrijft men van rechts naar links - gaan deze dingen omgekeerd. Overzien we via de filmcamera het landschap, dan zal onze blik in een westerse film van links naar rechts over het landschap glijden, en in een Japanse film van rechts naar links.

Goebbels wist deze dingen waarschijnlijk. Maar toch kan ook de landkaart een rol gespeeld hebben: het gevaar kwam uit het oosten. Wat dat betreft zou het interessant zijn om te ontdekken hoe Goebbels een V2 -aanval op Engeland in beeld liet brengen.