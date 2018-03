Radovan Karadzic is hier geweest

Reisbureau Vekol in de Servische hoofdstad Belgrado heeft een nieuwe variant bedacht op het fenomeen ramptoerisme: schandvlektoerisme. Vekol organiseert sinds een paar weken het speciale programma ‘Pop Art Radovan’, een stadswandeling langs de plekken waar de in juli gearresteerde verdachte van oorlogsmisdadiger Radovan Karadzic sporen naliet.

De twee uur durende toer begint op het plein in Belgrado waar door radicale nationalisten werd geprotesteerd tegen de uitlevering van Karadzic aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Vervolgens gaat het naar de Jurija Gagarina-straat nummer 267 waar Karadzic, vermomd als de bebaarde alternatieve geneesheer Dragan Dabic, zijn laatste jaren als vrij man woonde. Verderop is Karadzic’ favoriete ‘kafana’ met de huiswijn die de voormalige leider van de Bosnische Serviërs graag dronk. Aan de wand hangen zijn portret en dat van Ratko Mladic, de nog immer voortvluchtige ‘slager van Srebrenica’. In de stamkroeg mogen toeristen de gusle (een Slavisch éénsnaarinstrument) even beroeren. Karadzic schijnt er na een paar glazen wijn graag op te hebben getokkeld.

De naam ‘Pop Art’, ooit de geuzennaam van een groep tegendraadse kunstenaars, is volgens medewerkster Dragana van reisbureau Vekol „toevallig gekozen, het klinkt gewoon lekker. De tour is a-politiek. Er is geen gids die onderweg commentaar levert.”

Met een plattegrond wijst het zich vanzelf: het restaurant in de Belgradose wijk Zemun waar een Karadzic-pannenkoek wacht, de stadsbus die Karadzic dagelijks nam en waarin hij werd opgepakt, het gerechtsgebouw waar hij werd vastgehouden tot hij werd overgebracht naar Den Haag.

Wat doet het reisbureau als Ratko Mladic nog wordt opgepakt? Dragana: „Dat wordt veel te complex. Dan moet je waarschijnlijk een wandeling uitzetten over bergen en door ondoordringbare wouden.”

Volg de rechtszaak tegen Karadzic op nrc.nl/karadzic