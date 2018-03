Radio Voorkeur

O.V.T. Gesprek over de ‘running mates’ met Amerikadeskundige Hans Veldman. Verder onder meer Niek Pas over zijn boek Aan de wieg van het nieuwe Nederland. Nederland en de Algerijnse oorlog 1954-1962, over de Nederlandse steun aan de dekolonisatieoorlog van de Algerijnen, en historicus Roelof van Gelder over zijn boek Zeepost. Nooit bezorgde brieven uit de 17e en 18e eeuw. Radio 1, 10.04-12.15u.

Opium. Schrijver Kester Freriks onderzoekt in zijn boek De Valk de fascinatie voor de vogel die al eeuwen op schilderijen en in gedichten en romans opduikt. Hans Brouwer vertelt over zijn muziekhuis MassiveMusic, gespecialiseerd in het produceren van muziek bij onder meer commercials, zoals die voor Coca Cola tijdens de Olympische Spelen. Bert van der Veer, tv-deskundige en schrijver, bespreekt het komende tv-seizoen. Radio 1, 12.15-13.00u.

Volgspots debutantenbal. Gevestigde en beginnende theatermakers praten over het nieuwe seizoen met Hijlco Span, theaterrecensent Alexander Nijeboer en theaterprogrammeur Kim Nuller. Optredens van Sven Ratzke en Roy Aernouts. Radio 2, 23.05-1.00u.