Radio Voorkeur

Argos: Tussenbalans Uruzgan. Reportage en discussie over de kosten en baten van de Nederlandse missie tot nu toe en de vraag of er sprake is van wederopbouw en een veiliger Uruzgan. M.m.v. defensiedeskundige Rob de Wijk, de Kamerleden Hans van Baalen (VVD) en Mariko Peters (GroenLinks), Willem van de Put (Healthnet TPO), Farah Karimi (Novib) en luitenant-kolonel Wilfred Rietdijk, voormalig commandant in Uruzgan. Radio 1, 13.15-14.00u.

Avondconcert: Gergiev Festival. Live vanuit De Doelen in Rotterdam. Valery Gergiev dirigeert het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerkoor in Arvo Pärts Da pacem domine/Lamentate (pianist: Ralph van Raat) en Gustav Mahlers Das Lied von der Erde (solisten mezzosopraan Ekaterina Gubanova en tenor Anthony Dean Griffy. Radio 4, 19.02-23.00u.

Šimek ’s nachts. Martin Šimek praat met goudenkooiwinnaar Jaap Amesz. Als schoonmaker in een hotelkeuken was hij naar eigen zeggen ‘die dikzak’. Sinds hij zich op tv in zijn eigen kots heeft gewenteld, wordt hij gerespecteerd. Radio 1, 0.05-1.00u.