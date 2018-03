Penisplanten

Vorige week schreven wij over de reuzenaronskelk, of penisplant, die in Leiden in de Hortus bloeide. Nu stuurde Bettie Stijnman ons deze foto van een penisplant die op 10 augustus in Londen bloeide. En in België bloeide er ook al eentje.

Is dat niet te toevallig?, vroeg Bettie Stijnman. Kan het zijn dat al deze planten opgekweekt zijn uit zaden van dezelfde moederplant? Zodat ze als broers en zussen tegelijk bloeien?

Dr. Zeepaard vroeg het na. Nee hoor, zegt Art Vogel van de Hortus in Leiden. Dat de planten tegelijk bloeien is toeval. Het is zelfs nog toevalliger: binnenkort bloeit er in Londen weer een.