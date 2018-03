Paparazzifysici

Denk aan een natuurkundeconferentie, en voor het geestesoog verschijnen mannen met vale shirts op sandalen met sokken. Maar zelfs in de fysica slaan de paparazzi toe. Zij richten hun lens niet op de congresgangers, maar op de resultaten die hier in besloten kring – maar wel op grote schermen – gepresenteerd worden. En zo komt nog ‘geheime’ informatie toch in de buitenwereld terecht.

Tenminste, zoiets overkwam het team van de Europese satellietmissie pamela (Payload for Antimatter Exploration and Light-nuclei Astrophysics). Zij zagen hun resultaten opduiken in twee artikelen op het online archief voor fysici: arxiv.org.

Zelf hadden de pamela-onderzoekers hun resultaten alleen besproken op congressen. Dat is in lijn met de eisen die toonaangevende bladen als Nature vaak stellen: dat de buitenwereld er buiten wordt gehouden tot deze bladen het onderzoek hebben gepubliceerd.

De preprints, waarin theoretici de data gebruiken, helderen op waar de data dan wél vandaan komen: van foto’s die op 20 augustus gemaakt zijn op een congres in Stockholm.