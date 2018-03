Ontwikkelingsbanken zijn op jacht

Waarom zit de Korea Development Bank (KDB) achter Lehman Brothers aan? De staatsbank heeft toegegeven bezig te zijn een volledig Koreaans biedconsortium samen te stellen voor een mogelijke overname van de in moeilijkheden verkerende Amerikaanse zakenbank. Het is nog onduidelijk of KDB de 10 miljard dollar die daarvoor nodig is op tafel zal weten te krijgen, maar de belangstelling roept de vraag op waarom een oosterse ‘ontwikkelingsbank’ haar zinnen heeft gezet op een Wall Street-bank.

KDB is niet de eerste van zijn soort die zich aan een avontuur met een westerse financiële instelling waagt. China Development Bank (CDB) nam vorig jaar voor 3 miljard dollar een belang van 3 procent in de Britse bank Barclays. Het daaropvolgende verlies van de helft van die investering lijkt de ambities van de in Peking gevestigde bank niet te hebben ingetoomd. Tot vorige week werd CDB in verband gebracht met een mogelijk bod van 14 miljard dollar op de Duitse Dresdner Bank, die uiteindelijk door Commerzbank werd overgenomen.

Het injecteren van kapitaal in westerse financiële instellingen is mijlenver verwijderd van de traditionele activiteiten van ontwikkelingsbanken. Instellingen als de Industriële Ontwikkelingsbank van India, en ook multilaterale organisaties als de Aziatische Ontwikkelingsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, worden normaal gesproken geassocieerd met de fundamentele ontwikkeling van lokale industrieën en armoedebestrijding.

KDB en CDB vormen geen uitzondering, maar verwijderen zich van hun wortels. De regering in Peking wil haar drie binnenlandse kredietverleners hervormen. CDB, dat momenteel voor 50 procent in handen is van Chinese staat, heeft van oudsher geld geleend aan bedrijfstakken als de spoorwegen en de telecomsector. Naar verwachting zal de instelling nu worden omgevormd tot een commerciële kredietverlener die zakelijke diensten moet gaan aanbieden en uiteindelijk zal worden geprivatiseerd.

Eerder dit jaar overwoog de Zuid-Koreaanse regering om de KDB met diverse andere staatsbedrijven bijeen te brengen onder één houdstermaatschappij, naar het model van het Singaporese staatsfonds Temasek Holdings. Niet iedereen staat achter dat plan. De nieuwe president Lee Myung-bak heeft ervoor gepleit om KDB te privatiseren.

Waar deze ontwikkelingsbanken ook in mogen veranderen – staatsfondsen of internationaal opererende zakenbanken – de recente belangstelling voor Dresdner en Lehman maakt duidelijk dat ze hun naam al zijn ontgroeid.

