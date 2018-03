Nobelprijswinnaar ruziet met Noors telecombedrijf

Een conflict tussen de Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus, pleitbezorger van het microkrediet, en het Noorse telecombedrijf Telenor dreigt voor de rechter te belanden. Volgens Yunus houdt Telenor zich niet aan de afspraak om een belangen in een telecomonderneming in Bangladesh aan zijn bank, Grameen Bank, over te dragen. Yunus won in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inzet om armen met kleine kredieten een bestaan te laten opbouwen. De `bankier van de armen` wil nu het telecombedrijf GrameenPhone omvormen tot een onderneming met sociale doelstellingen. Probleem is alleen dat Telenor zijn belang van 62 procent niet kwijt wil.