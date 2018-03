Niemand koopt nog een bedrijf

Het is een slechte tijd om te verkopen. Kijk maar eens naar een paar Europese bedrijven die in de etalage staan: Tui’s scheepvaartdivisie Hapag-Lloyd, Reed Elseviers Business Magazines, breedbandaanbieder Tiscali en uitgever Informa. Om deze transacties van de grond te krijgen, zullen de verkopers een paar lastige keuzes moeten maken.

Sinds Tui in mei voor het eerst serieus naar een mogelijke verkoop van Hapag-Lloyd ging kijken, is de verwachte waarde met een derde gedaald tot 3,5 miljard euro. In dezelfde periode is de Duitse Dax 30-index met slechts 8 procent ingezakt. Het management van Tui, dat eerder activistische oproepen voor een afsplitsing had weerstaan maar zichzelf nu heeft voorgenomen de scheepvaartdivisie van de reisorganisatie te scheiden, zou zich wel eens gedwongen kunnen zien genoegen te nemen met een gedeeltelijke verkoop – of om het hele idee te schrappen.

Op dezelfde manier wordt Tiscali nu een derde lager gewaardeerd dan de 1,5 miljard euro die oprichter Renato Soru aanvankelijk wilde ontvangen. Overdreven verwachtingen, een slecht geleide veiling en een winstwaarschuwing in augustus lijken de pogingen van de kwakkelende breedbandaanbieder om zichzelf te verkopen te hebben getorpedeerd. Nu er geen serieuze bieders meer over zijn en de breedbandmarkt minder snel groeit, zal Tiscali moeite hebben zichzelf tegen een nog enigszins acceptabele prijs te verkopen.

De situatie is minder grimmig voor Reeds zakelijke tijdschriften en Informa. Naar verwachting zal er voor deze bezittingen ongeveer een tiende lager worden geboden dan waar aanvankelijk van werd uitgegaan. Van de traag groeiende divisie van Reed werd in februari, toen zij te koop werd aangeboden, gedacht dat zij 1,1 miljard zou opbrengen. Om er nu toch nog vanaf te komen, biedt Reed tot 160 miljoen pond financieringsfaciliteiten aan.

Informa, dat twee jaar geleden een bod van 630 pence van een private equityfirma als te laag heeft afgewezen, wacht op een serieus bod van de huidige gegadigden Providence, Carlyle en Blackstone. De helft van dat consortium zinspeelde in juni op een prijs van 506 pence per aandeel. De Londense FTSE 100-index heeft sindsdien 6 procent ingeleverd en Informa’s twee potentiële bieders zijn samengegaan. Een bod zal nu naar verwachting eerder uitkomen rond de 470 pence per aandeel. Informa zal er wellicht voor kiezen zichzelf niet tegen zo’n laag bedrag te verkopen, maar het bedrijf is al één keer eerder verrast door de dalende markt.

Una Galani

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com