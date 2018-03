Nat welkom voor grote zeilschepen haven Rotterdam Rotterdam, 6 sept. Met veel water werden gistermiddag de eerste schepen welkom geheten aan het begin van de 31ste Wereldhavendagen in Rotterdam. Een parade van zogenoemde tall ships, grote zeilschepen, opende het festival. Een van die schepen was de Russische viermaster Sedov, met een lengte van 117 meter het grootste marineopleidingsschip ter wereld. De schepen zijn morgen te bezichtigen voor het publiek,vandaag nemen ze deel aan het avondprogramma. Op de kades en het water zijn dit weekend demonstraties van bedrijven en instanties. Hoewel de Wereldhavendagen tot en met zondag duren, vindt de afsluiting vanavond plaats met een groot vuurwerk. „Wij Rotterdammers stropen de mouwen graag op en moeten maandag weer vroeg werken”, verklaarde festivaldirecteur Annemieke Loef deze programmering. Thema dit jaar is ‘Groen licht voor de haven’, waarbij duurzaamheid,milieu en innovatie centraal staan. De festivaldirecteur verwacht ongeveer 400.000 bezoekers. Foto WFA ==== WFA60:OPENING WERELD HAVEN DAGEN:ROTTERDAM;05SEP2008- Vrijdag werd op de Maas in Rotterdam voor de 31e keer de Wereld Haven Dagen geopend. Tijdens dit festival kunnen burgers beter kennis maken met de haven. Ook kan er bij veel bedrijven een kijkje achter de schermen genomen worden. Dit jaar staan duurzaamheid, het milieu en innovatie centraal. Een parade van de zogenaamde tall ships opende het festival. WFA/ab/str. Kees Spruijt WFA blusboot

WFA